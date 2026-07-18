El Sting de siempre tras 50 años en los escenarios conquista Sevilla con guiños flamencos

Sobre el escenario, además del exvocalista de Police, estaban el guitarrista Dominic Miller, quien le acompaña hace años y el batería Chris Maas, quien ha tocado con los británicos Mumford & Sons o Maggie Rogers, quienes han dado un sonido mezcla de lo clásico del Sting de siempre y del más moderno.

El británico ha encadenado canciones sin dar pausa a un público maduro en su mayoría y que ha celebrado sobre todo los clásicos como 'Englishman', 'So Lonely' y, en especial, 'Every Breath' y una larguísima versión de 'Roxanne' en la que se ha permitido guiños flamencos al final.

'Roxane' y 'Fragile' han sido las dos canciones extra con las que ha obsequiado a su público, que le ha pedido que volviese al escenario con palmas y oles, algo que a lo que Sting ha respondido también con unos "oles" que ha provocado el aplauso de los asistentes.

En un concierto de una hora y media con la Plaza de España abarrotada, Sting ha demostrado por qué es una estrella hace décadas y se ha permitido en canciones como 'Englishman' marcar solo los acordes, más que suficientes para que el público coreara la letra de su más que conocido "I´m an legal alien in New York".

A hora de la final del Mundial de Fútbol, Sting ha deseado un buen resultado a España y ha anunciado que Inglaterra ganaba por cuatro goles a Francia en el partido que decide el tercer y cuarto puesto, aunque el encuentro ha seguido después con un par de goles franceses cuando se cumplía el minuto 60 del encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El concierto ha tenido momentos más tranquilos como cuando ha encadenado 'Can't Stand', 'Shape' y 'Brand New Day', donde los instrumentos y el ritmo más hipnótico de los temas ha ganado al público.

El concierto, primero del británico en Sevilla en toda su carrera, ha sido un repaso a sus canciones ejecutadas quizás con un poco menos de voz, pero con la misma capacidad para suplir esa cuestión y ser el Sting de siempre.

El STING 3.0 World Tour, que así se llama la gira, es "una nueva etapa creativa para el músico, compositor y activista, que vuelve a reinventarse con un formato más íntimo y enérgico", han explicado desde la organización.