Equipo de De la Espriella alerta aumento de deforestación en parques naturales colombianos

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible designado, Fabio Arjona, afirmó en un comunicado que entre 2022 y 2025 unas 48.125 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales fueron intervenidas o cambiaron su cobertura natural por actividades como la ganadería, la apertura de vías ilegales y la minería.

Considerado el segundo país más biodiverso del mundo, Colombia cuenta con un Sistema de Parques Nacionales Naturales integrado por 61 áreas protegidas terrestres y marinas, que abarcan cerca del 15 % del territorio nacional y resguardan ecosistemas estratégicos como la Amazonía, los Andes, el Caribe y el Pacífico.

"El Gobierno entrante revisará de manera urgente la política de conservación, fortalecerá la presencia institucional en las áreas protegidas y priorizará la defensa de los parques como patrimonio natural, fuente de seguridad hídrica, biodiversidad y futuro para las próximas generaciones", señaló Arjona.

Según el comunicado, las principales presiones sobre estas áreas protegidas provienen de la ganadería extensiva, la apertura de vías ilegales y la minería ilícita con uso de mercurio.

Los parques nacionales más afectados son Tinigua y Sierra de La Macarena, en el departamento del Meta (centro); Paramillo, entre Antioquia y Córdoba (noroeste); Puinawai, en Guainía (sureste), y Río Puré, en el Amazonas (sur).

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Arjona también advirtió de que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, en la Amazonía colombiana, y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, requiere atención urgente por su importancia ambiental y por albergar pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

La agenda ambiental del próximo Gobierno contempla el regreso de las pruebas piloto de fracturación hidráulica ('fracking') y el descarte del control letal de los hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar, dos propuestas que han generado preocupación entre organizaciones ambientalistas y expertos.