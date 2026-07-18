Irán registra más de 3.000 denuncias por “crímenes de guerra” de Israel y EE.UU.

“Se han presentado más de 3.000 demandas ante los tribunales civiles y la Vicepresidencia Jurídica de la Presidencia y el Ministerio de Exteriores llevan adelante el proceso para perseguir estos crímenes ante organismos internacionales”, afirmó este sábado el portavoz del Poder Judicial iraní, Asgar Jahangir, en una rueda de prensa.

Jahangir explicó que la Justicia iraní ha documentado los daños causados por los conflictos, tanto durante la guerra de 12 días de junio de 2025 como durante el conflicto que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 8 de abril de este año, y ha abierto “cientos de causas penales contra responsables estadounidenses e israelíes por crímenes de guerra”.

El funcionario indicó que los daños han sido clasificados de acuerdo con el Estatuto de Roma en tres categorías: “crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio”.

Según Jahangir, la documentación incluye ataques deliberados contra civiles, hospitales, escuelas, instalaciones nucleares e infraestructuras vitales del país.

Asimismo, afirmó que el informe sobre los crímenes israelíes durante la guerra de 12 días contra Irán fue presentado ante Naciones Unidas como documento oficial.

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“Todo agresor y quien inicia una guerra debe ser perseguido y juzgado y, además de ser juzgado y castigado, debe compensar los daños causados al país atacado”, aseveró.

Durante la guerra de junio de 2025, más de 1.100 personas perdieron la vida en Irán, entre ellas decenas de altos cargos estatales y militares, mientras que otras 3.400 murieron durante los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses entre febrero y abril.

Además, la última guerra ha ocasionado daños valorados en 270.000 millones de dólares, según el Gobierno iraní, por los ataques contra infraestructuras civiles, industrias y plantas petroquímicas.