La aseguradora española Mapfre apuesta por México y busca crecer en seguros de Vida

La mayor fortaleza de Mapfre reside en el negocio de No Vida, que incluye autos, hogar y salud, y ahora busca crecer en el ramo de Vida, en el que ya "está bien posicionada", no solo en México sino en toda Latinoamérica, con operaciones como la adquisición de Insignia Life en el país azteca.

En 2025 el grupo obtuvo un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros, un 19,6 % más que un año antes, y en el primer trimestre de 2026 ganó 310,9 millones de euros, un 12,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, desglosadas las cuentas por áreas geográficas, el grupo registró en Brasil un resultado récord de 268 millones de euros en 2025, el 5,1 % más, pero en el resto de Latinoamérica ganó 97 millones de euros, un 36,5 % menos.

Aguilera achaca estos números a "dos operaciones en particular, una en Colombia y otra en México", y no a un problema de capacidad para generar beneficios.

En Colombia la empresa mantiene una cartera de productos de prima única en las que el beneficio se fija en función de un cálculo que hace el gobierno del salario mínimo, que llegó alrededor del 23 %, lo que provocó un resultado negativo.

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En México, a final de año hubo un ajuste fiscal "no solo para Mapfre sino para el conjunto del sector respecto al pago del impuesto de valor agregado, que tuvo, para todos, un efecto importante en los resultados".

Aguilera, que es además director general de Mapfre Economics, reconoce que Latinoamérica tiene un problema histórico de crecimiento débil que se remonta a mediados del siglo XX, problemas estructurales que "se han detectado pero no se han resuelto".

La productividad laboral de la zona "está estancada desde hace 40 años", explica, y se debe "no solo problemas de naturaleza social sino sobre todo una insuficiencia en las tasas de inversión".

El directivo no es especialmente optimista respecto al efecto que las inversiones del Gobierno chino en el continente americano puedan tener en las tasas de crecimiento, ya que "no llegan a todas partes, se trata más bien de inversiones 'quirúrgicas', centradas en acuerdos comerciales y de uso de recursos naturales".

Pero orientadas "no al desarrollo latinoamericano sino al desarrollo de la propia economía china", dice.

Tampoco el renovado interés de la administración estadounidense es la solución al estancamiento, ya que en su opinión "hay que distinguir entre el interés del gobierno de EE.UU. en Latinoamérica, y el compromiso con ese continente".

La administración Trump muestra un perfil "oportunista", según Aguilera, "un enfoque no muy distinto del enfoque chino", con la idea de reducir la injerencia china en la región para ocupar su lugar".