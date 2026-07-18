La cultura emo resucita con My Chemical Romance y 35.000 almas en su marcha por Madrid

Ha sido ante más de 35.000 personas que tardaron menos de dos horas en agotar todas las entradas de esta cita única en España para sumarse a su "marcha negra" en el Iberdrola Music de la capital española y reivindicar la sensibilidad.

La ocasión lo requería: no solo hacía 15 años de su última visita al país, entonces en el desaparecido festival Dcode de Madrid, sino también porque en este "tour" interpretan entero por su vigésimo aniversario su álbum más emblemático, 'The Black Parade' (2006).

Este trabajo, el tercer disco de estudio de la banda fundada en 2001 en New Jersey (EE.UU.), era un álbum conceptual a partir de la historia de un paciente terminal de cáncer y sus reflexiones cerca de la muerte, entre elementos del rock alternativo, el pop punk, el rock y el "glam rock".

En aquellos años en los que surgieron sagas como 'Crepúsculo' estaba considerado el epítome musical del espíritu emo, con ventas millonarias tanto en Europa como en EE.UU. y fue incluido por Rolling Stone entre los '500 álbumes más grandes de todos los tiempos'.

Consolidó a la banda de Gerard Way, su carismático líder, amén de guionista de cómics de éxito con su saga 'The Umbrella Academy', que, como en la letra de uno de sus temas más celebrados, 'Welcome To The Black Parade', se convirtió en algo así como "el salvador de los abatidos, los vencidos y los condenados".

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Ese ha sido sin duda uno de los clímax del concierto de este sábado con su tono épico y no ha habido que esperar mucho para disfrutarlo, ante la iniciativa de tocar las canciones en el mismo orden en el que figuraban en el disco, con el público entregado a una letra que, sobre una melodía efusiva, celebra la grandeza del espíritu humano ante la inevitabilidad del final.

Pero antes de eso, y fieles a una buena narrativa y fantasía, el grupo se ha presentado enfundado en casacas militares polvorientas e internados en una especie de sanatorio mental soviético. Tras tomar su "medicación", han empezado los chisporreteos de ese rock grandilocuente con 'The End' y las primeras convulsiones del público, que ha coreado con ahínco después los "la-la-la" de 'Dead!'.

"¡Sé que estáis aquí! ¡No puedo veros pero puedo escucharos!", ha exclamado Way, con el rostro pintado de tonalidad cadavérica y las manos de alquitrán, al frente de hasta ocho personas que han dado cuerpo a las canciones, también él con esa voz de larga proyección como en los viejos tiempos.

A diferencia de lo que hace solo una semana pasaba en este Iberdrola Music durante Mad Cool, no había más escenarios a los que molestar, así que los decibelios se han liberado sin mesura ante temas como 'The Sharpest Lives' o la citada 'Welcome To The Black Parade', aquí con el vocalista subido a un púlpito en una arenga a sus fieles.

"¡Qué chulo, qué locura!", exclamaba una de las asistentes entre este derroche de energía e irrealidad teatral en el que han cabido sin prejuicios hasta los aires de polca de 'Mama' entre llamaradas de fuego, uno de los números más lucidos y extensos.

Frente a aquellos artículos polémicos que les acusaban hace 20 años de promover los suicidios, en este concierto solo se ha visto gente feliz y saltando al son de temas casi lúdicos como ese 'Teenagers' que bebe de T. Rex.

Por todo lo alto, entre chorros de sangre y vísceras pero con la vis cómica de una película mala del género "splatter", el repaso al disco del desfile negro ha concluido tras 75 minutos con 'Famous Last Words' y un bis de 'The End' para dar espacio entonces a la segunda parte, en la que han sonado diez cortes más de su discografía y que varía de un concierto a otro.

'The Foundations of Decay', el primer tema inédito que lanzaron en 2022 tras sus seis años de retiro y su reunión en 2019, ha sido el elegido para arrancar ya de noche este segmento con un vestuario más relajado y en un escenario menor situado entre el público.

"¡Este ha sido uno de los mejores shows del tour, no es que haya un concurso, pero gracias!",, ha destacado Way, en este bloque en general de rock más duro pero en el que no han faltado cortes celebrados como 'Thank You For the Venom', 'Im Not Ok (I Promise)' o 'Sing', del que es hasta el momento su último álbum, 'Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys' (2010).

De ese mismo trabajo salieron 'Na na na (na na na na na na na na na) y 'Zero Percent', que también han sonado en las más de dos horas largas de música, casi dos horas y media, que ha colmado de sobra expectativas y que ha concluido con uno de sus clásicos más antiguos, 'Helena'.