La Policía india hospitaliza por la fuerza a Wangchuk en el día 21 de su huelga de hambre

"Siguiendo las órdenes del Tribunal Superior y por consejo médico experto debido al deterioro del estado de salud, Sonam Wangchuk, ha sido trasladado al hospital para recibir atención médica esencial", informó la Policía de Delhi en un comunicado publicado en X.

Las autoridades policiales detallaron que, "los manifestantes intentaron crear obstrucción, lo que provocó un leve altercado; sin embargo, la policía ejerció la máxima contención y llevó a cabo la operación de forma segura", tras lo cual exigieron a los congregados que desalojaran pacíficamente la zona.

Esta versión fue desmentida en la misma red social por el líder del Cockroach Janta Party (CJP), o Partido de las Cucarachas, Abhijeet Dipke, quien horas antes dijo: "he sido golpeado y puesto bajo detención por la Policía de Delhi".

El dirigente acusó a las autoridades de reprimir la protesta, golpeando a los asistentes y llevándose al activista. "El Gobierno ha secuestrado a la fuerza a nuestro maestro Sonam sin su consentimiento ni el de su familia. Empiezo una huelga de hambre indefinida desde este mismo momento", declaró.

En imágenes recogidas por los medios locales se observa a decenas de policías y personal de seguridad irrumpiendo en el lugar de la protesta. Los agentes utilizaron grandes sábanas blancas para tapar la visión del escenario principal donde se encontraba el activista estirado en un colchón antes de llevarselo a la fuerza, mientras un grupo de manifestantes intentaba protegerlo.

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Un boletín de salud emitido por el Hospital Safdarjung, dependiente del Ministerio de Salud, y publicado por la agencia local ANI, confirmó el ingreso del activista a las 07:40 horas de este sábado (02:10 GMT). Según el documento firmado por la superintendente médica, la doctora Charu Bamba, "se encuentra débil debido al ayuno prolongado y la deshidratación".

"Aunque actualmente está estable, requiere observación, monitorización y tratamiento continuos para restablecer sus parámetros corporales", precisa el texto.

La cuenta del partido publicó un vídeo en X en el que se ve a la esposa del activista discutiendo con los responsables del hospital, denunciando lo que calificaron como un "pico de dictadura por parte del Gobierno en el Hospital Safdarjung".

Según la formación, a la esposa de Wangchuk no se le ha permitido introducir su teléfono móvil en la habitación del hospital y las autoridades se niegan a compartir los informes médicos con la familia o a permitir el acceso de abogados y médicos personales de confianza.

El partido añadió que la marcha convocada para el próximo 20 de julio hacia el Parlamento indio se mantiene en pie.

El activista, de 59 años y ganador del premio Ramon Magsaysay en 2018 (considerado el Nobel de Asia), consumía solo agua y sal en el marco de las protestas impulsadas desde hace semanas por el Partido de las Cucarachas.

Este movimiento, que nació como una sátira en redes sociales, exige la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien responsabilizan políticamente de las recientes filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales competitivos, como la prueba nacional de acceso a medicina NEET-UG.

El Tribunal Superior de Delhi estipuló el jueves que Wangchuk debía someterse a "revisiones médicas periódicas por parte de médicos del Gobierno" y autorizó la intervención clínica si su vida corría peligro, en respuesta a una petición urgente que alertaba de que el líder de la protesta podría no sobrevivir más de 48 horas si no interrumpía el ayuno.

Con la intervención policial de este sábado, el activista interrumpe forzosamente una protesta que alcanzó los 21 días, igualando exactamente la marca del ayuno que protagonizó a principios de 2024 para exigir la protección de los ecosistemas y una mayor autonomía en la región norteña india de Ladakh.