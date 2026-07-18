Laos dice que no puede determinar la causa de la muerte de seis turistas intoxicados

El Ministerio de Seguridad Pública laosiano señaló en un comunicado que, hasta la fecha, "no existen pruebas que permitan establecer si las muertes fueron causadas por las acciones de alguna persona o por una causa concreta", debido a que no se practicaron autopsias a los fallecidos.

Las víctimas fueron dos ciudadanas danesas, dos australianas, una británica y un estadounidense, quienes enfermaron tras una noche de ocio en Vang Vieng (centro del país), un popular destino turístico conocido por atraer a mochileros y viajeros jóvenes.

Las muertes provocaron una amplia repercusión internacional y fueron atribuidas inicialmente por numerosos medios y autoridades extranjeras a una posible intoxicación por metanol, un alcohol altamente tóxico que puede provocar ceguera, daños irreversibles en órganos vitales y la muerte cuando se utiliza para adulterar bebidas alcohólicas.

La declaración de este sábado supone la primera conclusión oficial de las autoridades laosianas sobre una investigación marcada por el hermetismo y que desde el principio fue objeto de críticas por parte de varios gobiernos, entre ellos el de Australia.

El viernes, la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, expresó la "profunda frustración" y "amarga decepción" de Camberra tras conocerse que Laos prevé presentar contra los presuntos responsables cargos castigados con hasta un año de prisión y multas que no superan los 1.600 dólares australianos (975 euros o 1.120 dólares estadounidenses), en lugar de acusaciones más graves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras los fallecimientos, la policía laosiana detuvo inicialmente a varias personas relacionadas con el hostal Nana Backpacker de Vang Vieng, donde se alojaban las víctimas, incluido el gerente del establecimiento. Sin embargo, todos fueron puestos en libertad semanas después.

Según el canal público australiano ABC, a comienzos de este año diez personas vinculadas al albergue fueron condenadas por destrucción de pruebas y recibieron penas de prisión suspendidas y multas.

Australia ha elevado también el nivel de alerta de viaje para Laos, aconsejando a los viajeros que "extremen las precauciones" debido al riesgo de intoxicación por metanol y la "falta de transparencia de su sistema de justicia".