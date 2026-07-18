Mali dice repeler emboscada de yihadistas e independentistas contra un convoy del Ejército

De acuerdo con un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA), la emboscada fue tendida por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo árabe, grupo leal a Al Qaeda) y por los rebeldes independentistas del Frente de Liberación del Azawad (FLA).

"Medios aéreos llevaron a cabo ataques de precisión contra posiciones enemigas", se lee en la nota.

La misma fuente señaló haber bombardeado tres posiciones terroristas en la localidad de Tabrichat, en el círculo de Bourem, abatido varios supuestos terroristas y destruido dos camionetas picops.

Asimismo, indicó que se llevaron a cabo otros dos bombardeos en Ersane, a unos 20 kilómetros de Tabrichat, en los que las fuerzas malienses abatieron a una veintena de presuntos terroristas y destruyeron otras dos camionetas picops.

"Estas operaciones permitieron al convoy romper el cerco de las emboscadas y continuar su avance", indicó el Ejército.

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Por su parte, el FLA reivindicó en un comunicado haber tendido, junto a JNIM, una emboscada al Ejército maliense y sus aliados paramilitares rusos que tras partir de las localidades de Aguelhoc y Anéfif en dirección a Gao, aseguró haber infligido "duras pérdidas" al Ejército maliense y sus aliados.

Mali afronta desde hace más de una década una grave crisis de seguridad marcada por la actividad de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, así como por la insurgencia de movimientos independentistas en el norte del país.