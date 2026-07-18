Marina de El Salvador intercepta lancha con 1,36 toneladas de cocaína

El mandatario señaló que la operación antidrogas se llevó a cabo el viernes, 17 de julio, "a 947 millas náuticas (1.764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque".

El Estero de Jaltepeque, lugar donde han ocurrido la mayoría de incautaciones de droga en los últimos años en el país, se encuentra ubicado entre los centrales departamentos de San Vicente y La Paz.

De acuerdo con lo informado por Bukele, a bordo de una lancha "viajaban dos narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana, quienes transportaban 1.36 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $34 millones de dólares".

Los dos extranjeros fueron arrestados por su presunta vinculación con la droga incautada, según la información oficial.

El gobernante indicó que, con esta nueva incautación, "El Salvador acumula 14,61 toneladas de cocaína decomisadas en lo que va del año, valoradas en más de $365.25 millones de dólares".

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"Seguiremos golpeando al narcotráfico donde antes operaba con total impunidad", afirmó Bukele.

Según cifras oficiales, en 2025 las incautaciones al narcotráfico sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron valoradas en más de 618,7 millones de dólares, mientras que en 2024 fueron decomisadas más de 17,2 toneladas valoradas en 422,7 millones.