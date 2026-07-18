México expresa sus condolencias por deslizamiento de tierra en el centro de China

"Expresamos nuestras condolencias al pueblo y al Gobierno de China por el trágico deslizamiento de tierra en Pengshui, Chongqing, que ha provocado el derrumbe de varios edificios y dejado víctimas mortales y personas heridas", apuntó la SRE en un mensaje.

"México se solidariza con el pueblo chino en estos momentos difíciles", añadió la representación diplomática y avisó a sus connacionales que en caso de requerir asistencia o protección consular se deben comunicar con su representación en China.

El accidente geológico se produjo a las 09:08 hora local (01:08 GMT), cuando una gran cantidad de rocas y tierra se desprendió ladera abajo provocando el derrumbe de varios edificios residenciales situados al pie de la montaña, informó este viernes la agencia estatal Xinhua.

Hasta las 14.00 hora local (06.00 GMT), diez personas habían sido rescatadas y ninguna de ellas presentaba heridas que pusieran en peligro su vida, según las autoridades locales del condado autónomo de Pengshui, perteneciente al citado municipio.

En el área situada en un radio de 1 kilómetro alrededor del lugar del deslizamiento se cortaron los suministros de agua, electricidad y gas para facilitar la evaluación de riesgos y, según el medio, el dispositivo de rescate desplegado en el lugar supera ya las 800 personas.

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El Ministerio de Gestión de Emergencias, que elevó la respuesta nacional a nivel II, la segunda más grave en la escala china de cuatro categorías, ordenó a los equipos hacer todo lo posible para localizar a las personas atrapadas, determinar cuanto antes el número de afectados, llevar a cabo las labores de rescate de manera científica y prevenir desastres secundarios.

China afrontó este mes una sucesión de desastres naturales: al menos 39 personas murieron por las lluvias asociadas al tifón Maysak en la provincia meridional de Guangxi, otras 21 fallecieron en un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, y once perdieron la vida por un episodio de convección severa con fuertes vientos y tornados en Hubei.