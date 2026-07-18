ONG celebran la liberación del opositor cubano Otero Alcántara, pero denuncian su exilio

La ONG Amnistía Internacional señaló en redes sociales que “por fin Luis Manuel Otero Alcántara está fuera de prisión”, pero criticó que “el Estado cubano no quiso darle libertad en su país y lo empujó al exilio”.

“El Estado debe rendir cuentas y garantizar su derecho a regresar a Cuba, si así Luis Manuel lo decide, sin vigilancia, sin amenazas y sin nuevas represalias. Luis Manuel nunca debió estar preso”, sentenció la organización.

El opositor, detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales, las mayores en décadas en Cuba, llegó esta tarde al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de La Habana en un vuelo comercial, tras recibir la víspera un permiso migratorio humanitario (parole).

Otero Alcántara, considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), fue retirado la semana pasada del penal de Guanajay (oeste de Cuba), dos días antes de que cumpliera su condena por los delitos de "desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado".

Por su parte, la directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, señaló en esta jornada que Otero Alcántara “nunca debió pasar ni un día en prisión ni verse obligado al exilio”.

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Goebertus se pronunció además por los demás presos políticos en el país caribeño y dijo que "la represión en Cuba debe terminar".

En este sentido, el director ejecutivo de Freedom House, Jamie Fly, indicó que la organización “celebraba la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara”, y aseguró que continuarán "abogando por los más de 1.300 presos políticos que aún permanecen detenidos en Cuba por alzar la voz contra décadas de represión y corrupción".

A Fly se sumó también el director del Programa Fred Hiatt para la Liberación de Presos Políticos de Freedom House, Brian Tronic, quien puntualizó que “Otero Alcántara se ha visto obligado a dejar atrás su tierra natal, sin saber cuándo -o si- regresará”.

“Reiteramos nuestro llamado a las autoridades cubanas para que dejen de criminalizar la libertad de expresión y liberen a sus numerosos presos políticos", reclamó Tronic.

El Gobierno cubano no ha realizado ningún comentario oficial hasta el momento sobre la salida de Otero Alcántara de la isla, pero medios oficialistas lo han calificado como “un delincuente procesado por delitos comunes”, y no como un preso de conciencia, apuntando asimismo que fue “Washington quien tramitó y aprobó el parole humanitario que lo saca de Cuba”.