Perú alcanza un superávit comercial anual de 44.431 millones de dólares a mayo

El avance sumado durante mayo fue superior en 1.518 millones de dólares al de similar mes de 2025.

Según el reporte oficial, las exportaciones en mayo sumaron 9.415 millones de dólares y fueron superiores en 38,9 % en comparación con el mismo mes del año pasado, debido al incremento de 31,2 % del precio promedio de las ventas al exterior, así como al crecimiento del volumen exportado en 5,9 %.

Por su parte, las importaciones se elevaron en 23,2 %, al llegar a 5.941 millones de dólares, principalmente por las mayores compras de bienes de capital, petróleo y derivados, y bienes de consumo duradero.

El BCRP añadió que, en lo que va de este año, la balanza comercial mostró un superávit de 19.509 millones de dólares, mayor al conseguido en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó 10.511 millones de dólares.