Argentina vs. España: a qué hora es la final del Mundial 2026 y dónde verla en vivo

Este domingo 19 de julio de 2026, desde las 16:00 (hora paraguaya), el imponente MetLife Stadium será el epicentro de la historia cuando España y Argentina se enfrenten en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA, con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

Por segunda vez en la historia de los Mundiales —y primera en 96 años desde aquella mítica final de 1930 entre Uruguay y Argentina—, dos naciones de habla hispana definirán el título.

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España: La máquina perfecta e invicta de De la Fuente

La selección española se presenta en la cita máxima con el cartel de favorita tras un andar perfecto. “La Roja” selló su pasaporte a Nueva Jersey tras despachar con autoridad a Francia por 2-0 en las semifinales y llega respaldada por una gran estadística: un invicto histórico de 37 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones (27 victorias y 10 empates).

La gran fortaleza de esta España campeona de Europa radica en su equilibrio, habiendo encajado apenas un gol en los siete partidos del torneo gracias a un mediocampo imperial liderado por Rodri. El ataque está propulsado por la desfachatez de Lamine Yamal, quien lidera las estadísticas del certamen con 30 regates completados.

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Argentina: La mística del campeón que sabe sufrir

En la otra esquina emerge la vigente campeona del mundo. La “Albiceleste” de Lionel Scaloni busca el bicampeonato y revalidar la corona de Qatar 2022. Su acceso a la final fue una demostración de puro carácter: remontó una batalla épica ante Inglaterra en semifinales para vencer por 2-1 con goles agónicos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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A diferencia del pulcro camino español, el trayecto de Argentina fue impregnado de épica y resistencia, superando prórrogas ante Cabo Verde (3-2) y Suiza (3-1). Sin embargo, los sudamericanos encadenan 14 victorias consecutivas y cuentan con el factor diferencial de un eterno Lionel Messi quien, a sus 39 años y en su última danza mundialista, registra unos números de locura con 8 goles y 4 asistencias en el torneo.

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Los condimentos de una final para la eternidad

Ante la cancelación de la proyectada Finalissima 2026, este partido único saldará las cuentas pendientes sobre qué continente domina el fútbol mundial. Además, por primera vez en la historia de la FIFA, los futbolistas del equipo ganador no solo alzarán el trofeo, sino que recibirán los exclusivos anillos de campeón, al más puro estilo de las grandes ligas estadounidenses como la NBA o la NFL.

España vs. Argentina: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

España vs. Argentina: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos – Este: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 12:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

España vs. Argentina: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

España vs. Argentina: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.