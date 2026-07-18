Perú dice estar listo para respuesta "efectiva y oportuna" ante El Niño

Flores sostuvo que Defensa está fortaleciendo sus capacidades para responder ante la emergencia climática, mediante el abastecimiento de ayuda humanitaria, el despliegue de recursos logísticos y la ejecución de acciones preventivas en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

"Tenemos que estar preparados para lo peor, pero no presentarnos todavía en una situación de catástrofe. Hay que tomar decisiones con anticipación y actuar de manera preventiva", remarcó en la emisora RPP antes de asegurar que las acciones del sector se desarrollan sobre la base de información técnica y de una evaluación permanente.

Al referirse a esas acciones, indicó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) está verificando el abastecimiento de los almacenes estratégicos del país para garantizar la atención de la población en casos de emergencia.

Aseguró, al respecto, que actualmente existen miles de toneladas de ayuda de emergencia disponibles tanto en los almacenes del Indeci como en los gobiernos regionales.

El ministro agregó que también se están apoyando las labores de prevención mediante los batallones de ingeniería del Ejército, que trabajan en coordinación con los gobiernos regionales y locales a través de la Compañía de Apoyo al Desarrollo Nacional (Coadne).

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Flores exhortó, en ese sentido, a los gobiernos regionales y locales a dar prioridad a la ejecución de los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres, para fortalecer acciones de prevención que permitan reducir los impactos de El Niño sobre la población y la infraestructura.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú informó este viernes que no descarta que el país afronte un fenómeno de El Niño Costero de una "magnitud extraordinaria" que se prolongue hasta abril de 2027.

En cuanto al impacto del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, el organismo peruano señaló que este podría extenderse hasta abril de 2027, con una magnitud "muy fuerte" en noviembre y diciembre de 2026.

El Niño Costero se caracteriza por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa, mientras que El Niño mantiene una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, con ondas que llegan hasta la costa de Suramérica y pueden intensificar el primer fenómeno.

Mientras que el Gobierno de transición de Perú, que presidirá hasta el 28 de julio José María Balcázar, aseguró que ha asignado más de 1.200 millones de dólares para afrontar el riesgo de desastres causados por El Niño, la presidenta electa Keiko Fujimori ha señalado que en cuanto asuma el gobierno, emitirá decretos que contarán con "medidas urgentes y necesarias" para que su país afronte los efectos del fenómeno climático.