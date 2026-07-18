Taylor Farms retira de EEUU toda su lechuga iceberg producida en México por ciclosporiasis

El anuncio llega después de que el viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. vincularan la enfermedad parasitaria, que causa diarrea severa entre otros síntomas, con la lechuga tipo iceberg que Taylor Farms suministra a ciertos restaurantes Taco Bell, identificados como la fuente de la enfermedad en decenas de casos.

Según un comunicado disponible en la web de la compañía y publicado este sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la subsidiaria mexicana de Taylor Foods, con sede en el estado de Guanajuato, optó por retirar toda la lechuga iceberg que produce "debido a la posibilidad de que esté contaminada con cyclospora", el parásito responsable del brote que está presente en cultivos contaminados con materia fecal.

La rellamada de productos no solo afecta a las bolsas de lechuga iceberg, también a todas las mezclas y kits para ensalada que incluyen hojas o trozos de ese tipo de lechuga, todos distribuidos en más de la mitad de los estados de EE.UU. entre el 29 de junio y el 16 de julio.

Los estados afectados son Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Massachusetts, Maryland, Míchigan, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

Taylor Foods insta a los consumidores que hayan comprado productos incluidos en la lista a que la desechen de inmediato y no los consuman; asimismo, recomienda a aquellos que presenten problemas de salud consultar a su médico y también llamar a su número atención al cliente en EE.UU. (855-455-0098) para consultar cualquier duda.

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Los datos más recientes de los CDC indican que se han confirmado 1.645 casos de ciclosporiasis en EE. UU. desde el pasado 1 de mayo de 2026, con más de 5.100 casos sospechosos adicionales bajo investigación y 141 hospitalizaciones.

Estos casi 7.000 casos confirmados o sospechosos del parásito supondrían 27 veces más con respecto al mismo lapso del año pasado, según los CDC.