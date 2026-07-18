Ucrania provoca el caos en regiones rusas con ataques a almacenes de comercio electrónico

Al menos ocho operarios de la compañía Wildberries, conocida como el Amazon ruso, murieron en los bombardeos, mientras más de medio centenar resultaron heridos, según informaron las autoridades locales en las redes sociales.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 379 drones enemigos en una veintena de regiones y la anexionada península de Crimea.

El material utilizado para construir esas naves industriales, sumado al tipo de artículos que distribuye, hizo que el fuego se propagara con inusitada rapidez. Las columnas de humo se podían ver a 50 kilómetros de distancia y en algunas zonas la humareda cubría prácticamente todo el cielo.

Tambov, una localidad situada a menos de 500 kilómetros al sur de Moscú, fue la primera en ser atacada durante la madrugada. El gobernador, Yevgueni Pervishov, estimó en siete los muertos y en 25 los heridos, de los que ocho han sido hospitalizados en estado grave.

"Se puede decir con seguridad que esto ha sido un planificado atentado terrorista contra la población civil", denunció Pervishov en Telegram, tras lo que la defensora del pueblo ruso, Yana Lantratova, aseguró que toma nota de los "crímenes de guerra" ucranianos.

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El gobernador añadió que el ataque tenía por objetivo causar "un gran número de víctimas", ya que los explosivos que portaban los drones llevaban metralla, que fue extraída de los cuerpos de las víctimas. "Las defensas antiaéreas funcionaron. Fueron derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubiera sido mucho mayor", explicó.

Exactamente un mes después del mayor ataque de la guerra contra la capital rusa, esta vez le tocó a la región homónima ser objeto del mayor bombardeo desde febrero de 2022.

El jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, habló de un muerto en la localidad de Elektrostal y de 37 heridos. A su vez, siete de los heridos continúan en estado grave, precisó el funcionario, quien añadió que los fragmentos de un dron cayeron sobre un jardín infantil sin causar víctimas.

El ataque obligó a evacuar un centro materno infantil, incluidos pacientes y sanitarios, al igual que algunos residenciales situados en las inmediaciones del lugar del siniestro.

Wildberries confirmó en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados enemigos, que describió como "una noche terrible" para la compañía. El almacén atacado en la región adyacente a la capital seguía siendo horas después pasto de las llamas, mientras el incendio ha sido ya prácticamente sofocado en Tambov.

Los drones ucranianos también golpearon y causaron un incendio en una terminal petrolera en la localidad de Noguinsk -a unos 50 kilómetros del centro de Moscú-, que dispone de 24 depósitos de combustible. Las autoridades estimaron en dos los heridos en ese ataque.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, cifró en casi 1.900 los aparatos ucranianos que se dirigían a la capital abatidos en la última semana, 207 de ellos en las inmediaciones de la urbe de 13 millones de habitantes.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque contra los centros logísticos rusos a 500 y 700 kilómetros del frente en respuesta a los bombardeos de las ciudades e infraestructuras civiles de su país.

Zelenski aseguró en su canal de Telegram que "el agresor las utiliza (las naves industriales) para el suministro de componentes que son objeto de sanciones para la fabricación de drones y equipos de navegación".

Kiev respondió así con lo que llama "sanciones de largo alcance" a los ataques perpetrados por Moscú contra los centros de distribución de la compañía Nova Poshta. Rusia considera que dichas instalaciones son utilizadas para el ensamblaje de drones.

Según Nova Poshta, el ejército ruso destruyó en un reciente ataque el mayor y más innovador de sus centros de distribución en todo el país.

Ambos bandos se han enzarzado en las últimas semanas en una escalada de ataques con drones y misiles. Mientras Rusia ha intensificado sus ataques contra los puertos ucranianos en el mar Negro, Kiev insiste en castigar las refinerías en la retaguardia rusa y condenar a Crimea al aislamiento por tierra, mar y aire, lo que ha provocado un grave déficit de combustible y arruinado su temporada de veraneo.