Uganda suspende excursiones escolares tras la muerte de 20 alumnos en accidente de tráfico

"El Gobierno ha suspendido con efecto inmediato todos los viajes y excursiones escolares por carretera mientras fortalecemos la seguridad de los estudiantes", informó el ministro de Educación y Deportes de Uganda, John Muyingo, a última hora del viernes en su cuenta de X.

La cartera de Educación tomó esta decisión tras convocar una reunión interministerial de urgencia en la que propuso "intervenciones inmediatas" y "a largo plazo" para prevenir nuevos incidentes que involucren a estudiantes.

"El Ministerio de Educación y Deportes está profundamente apesadumbrado por los recientes accidentes de tránsito que involucraron a estudiantes en viajes de estudio y excursiones escolares. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos", expresó el Ministerio en un comunicado.

Según detalló la Policía ugandesa, el accidente sucedió el pasado jueves alrededor de las 20:00 hora local (17:00 GMT) e involucró un autobús Isuzu que era propiedad de la Escuela de Primaria King David, situada en la división de Makindye, en Kampala, la capital ugandesa (centro-sur).

El conductor del autobús escolar perdió el control del vehículo, chocó contra una roca y volcó. Además de los fallecidos, cuyas edades no se divulgaron, tres hombres adultos y varios menores resultaron heridos, precisó la Policía.

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Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al depósito de Kapchorwa, a la espera de que sean identificados y se les practique una autopsia, mientras la Policía sigue investigando "la causa exacta del siniestro".

El único adulto fallecido era el fundador y director de la escuela, Tadeo Ssekade, indicó el ministro del Gobierno Local de Uganda, Balaam Ateenyi Barugahara.

Los accidentes de tráfico son comunes en Uganda y de acuerdo con el último informe de la Dirección de Policía de Tránsito de Uganda, se registraron 5.383 víctimas mortales en las carreteras del país africano en 2025, lo que sitúa el promedio diario en quince personas fallecidas en siniestros viales.

Esto representa un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 5.144 muertes, entre trece y catorce por día.