Un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza mata a tres personas

Un dron de las fuerzas armadas israelíes bombardeó una concentración de personas en una calle del barrio Zeitún de la capital gazatí, señaló el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad a Wafa.

El Ministerio de Sanidad de Gaza advirtió en un comunicado que los ataques israelíes han matado a dieciséis personas en las últimas 48 horas, entre las que se incluyen las siete víctimas de un ataque letal contra un grupo de personas que celebraban un funeral en el campo de refugiado de Nuseirat (centro) en la tarde del viernes.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre el bombardeo de este sábado en Zeitún.

Según Sanidad de Gaza, también en las últimas horas un gazatí sucumbió a sus heridas en el hospital, elevando el número de víctimas. Por otro lado, los equipos de emergencia recuperaron dos cadáveres que permanecían bajo los escombros tras ataques previos.

Wafa señaló que las fuerzas israelíes bombardearon también con un dron el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, causando un herido.

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Tanto en el norte de Gaza como en el centro esta agencia palestina informó de ataques con granadas de luz por parte de las fuerzas armadas en las áreas próximas a la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego en octubre de 2025.

Al este de Deir al Balah (centro), los soldados también abrieron fuego contra la población sin que se hayan registrado heridos.

Más de 1.100 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, mientras que en las últimas semanas Israel ha intensificado sus bombardeos contra el enclave, cada vez más habituales y realizados alegando perseguir a miembros de las milicias locales, obviando la tregua.