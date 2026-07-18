Xi pide a Guterres revitalizar la ONU frente a un mundo de "crecientes incertidumbres"

Xi valoró altamente la manera en la que Guterres ha liderado la organización durante diez años, "con una defensa firme del multilateralismo y una respuesta activa a desafíos globales", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El mandatario chino reiteró el compromiso de su país con el organismo, al tiempo que señaló que, en su marco, debe respetarse la soberanía, integridad territorial y los derechos legítimos de cada Estado y que el mundo "no debe volver nunca a era de la ley de la selva".

También defendió la necesidad de mantener los principios de la Carta de Naciones Unidas, pero con innovaciones que alienten a la ONU a adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar su eficiencia, y afirmó que es necesario actuar con proactividad y que las grandes potencias deben asumir mayores responsabilidades.

En ese sentido, subrayó que China ha impulsado con "acciones concretas" una forma adecuada de coexistencia en la nueva era, aportando "mayor estabilidad y certidumbre al mundo".

Por su parte, Guterres apuntó que Pekín ha mantenido un apoyo constante al multilateralismo, a la causa de Naciones Unidas y a la cooperación internacional, según el comunicado chino.

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El diplomático portugués añadió que la ONU continuará reforzando su cooperación con China, oponiéndose al proteccionismo y a las prácticas de intimidación, promoviendo el proceso de multipolarización y salvaguardando los intereses comunes de la comunidad internacional.

Guterres, que se encontraba en China con motivo de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), reclamó en su discurso de inauguración del evento que no se permita a "un puñado de países o empresas" controlar el futuro de la IA porque "debe ser la humanidad al completo quien dé forma a la tecnología que dará forma al futuro de la humanidad".

El viernes, China lanzó una organización internacional de cooperación sobre IA con la participación inicial de una treintena de países, a medida que Pekín busca consolidar un papel de liderazgo sobre la gobernanza global de esta tecnología.