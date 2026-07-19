Agentes mexicanos arrestan a operador logístico y financiero del Cartel del Noreste

Además del arresto, se decomisaron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor aproximado de más de 145 millones de pesos (unos 8,2 millones de dólares) lo que afecta la estructura financiera del grupo delictivo.

En un comunicado conjunto, se indicó que los agentes cumplieron cuatro revisiones en distintos puntos de Mérida y en uno de ellos fue capaturado Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado como presunto operador logístico y financiero de un grupo delictivo con presencia en diferentes regiones del país, y quien también diseñaba los esquemas de lavado de dinero.

En la nota se explicó que los inmuebles presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas, por lo que obtuvieron las órdenes judiciales correspondientes para intervenir cuatro domicilios ubicados en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán.

Además del hombre detenido, las autoridades federales aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.

En el operativo participaron agentes de las secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

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En febrero de este año, la Administración del presidente Donald Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.