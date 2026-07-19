Al menos 5 muertos y 14 desaparecidos en una ruta migratoria del suroeste afgano

"Un grupo de viajeros que pretendía llegar a otros países ilegalmente en un vehículo Toyota pasó por una zona remota de la provincia de Nimroz donde no había instalaciones ni condiciones para la vida humana. Posteriormente, los individuos desaparecieron", declaró el portavoz de la Jefatura de Policía Provincial de Nimroz, Mawlawi Gul Mohammad Qudrat.

"Como resultado de los continuos esfuerzos de las fuerzas de seguridad, se han recuperado los cuerpos de cinco personas. Sin embargo, otras catorce siguen desaparecidas", precisó.

El portavoz agregó que las operaciones siguen en marcha para localizar a los desaparecidos.

Los afganos, especialmente los jóvenes que buscan mejores oportunidades económicas y medios de subsistencia, emprenden con frecuencia peligrosas rutas migratorias irregulares, cruzando desiertos remotos en Afganistán e Irán en un intento de llegar a territorio iraní antes de continuar hacia Turquía y, en última instancia, Europa.

Estos viajes suelen ser facilitados por redes de tráfico de personas y exponen a los migrantes a condiciones climáticas extremas, deshidratación y otros riesgos mortales.