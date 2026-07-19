Al menos tres muertos, un desaparecido y heridos tras colisión de lanchas en Santa Lucía

"La colisión se produjo en las aguas frente a las localidades de Soufrière y Canaries, y en ella se vieron implicadas una lancha que se dirigía hacia el sur y otra que se dirigía hacia el norte", detalló a EFE un agente de la Policía.

De acuerdo a las autoridades, una persona continúa desaparecida y varias resultaron heridas, sin determinar la cifra exacta, cuando las embarcaciones, que circulaban en direcciones opuestas, chocaron en la costa oeste santalucense.

"Varias personas sufrieron lesiones, entre ellas fracturas de brazos y piernas, así como otras lesiones graves", añadió el uniformado.

Del mismo modo, informó de que muchos de los tripulantes que iban a bordo fueron encontrados aferrados a los restos de las embarcaciones.

Los paseos en barco por el sur de la isla son uno de los principales atractivos del Carnaval que se celebra actualmente en Santa Lucía, y la Policía ha informado de que el domingo más de 50 embarcaciones realizaban excursiones turísticas.