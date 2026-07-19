Artistas ecuatorianos en España hacen dialogar al arte contemporáneo y las migraciones

La muestra, titulada 'Los de aquí', es principalmente un "diálogo constante" entre culturas, entre países, entre artistas y entre ideas, partiendo todos de la pregunta común de qué significa ser "de aquí", explican en una entrevista con EFE los comisarios de la exposición, María Garberí y Pepo Devesa.

Reflexionan sobre esa pregunta a través de sus obras (pintura, escultura, instalación y vídeo arte) los artistas Roberto Rivadeneira, Dia Muñoz, Nebraska Flores, el colectivo Zooa, CMAL, Fundación Proarte, Azul Macas, Pamela Suasti y Alexandra Cuesta.

Las obras expuestas, apuntan los comisarios, fueron cuidadosamente seleccionadas por encajar con la filosofía del proyecto.

"El arte contemporáneo es, básicamente, arte de personas que están vivas, que están produciendo, y es en esa producción cuando hay que apoyarlas para generar un patrimonio futuro", defiende Garberí.

Otra parte de la exposición sí fue creada "por encargo", las fotografías tomadas por el artista cartagenero Adrián Madrid, que se integró en la comunidad ecuatoriana local para captar su cotidianidad.

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Además, repartió cámaras desechables a diez familias y fueron ellas mismas las que aportaron fotografías que dialogan con las imágenes profesionales del autor y con el resto de las obras expuestas.

Las fotografías fueron también el punto de partida de la serie de pinturas 'La mirada de mi madre', de CMAL, artista nacido en Quito que se inspiró en imágenes íntimas de su propio álbum familiar, para preguntarse "quiénes somos y de dónde venimos" a través de "imágenes deconstruidas" de esas fotos, en las que las personas aparecen sin rostro para "universalizar" las estampas, explicó a EFE.

"Creo que la comunidad ecuatoriana que llegó a finales de los (años) 90 podrá sentirse identificada, encender recuerdos de su infancia a través de estas imágenes", señaló.

También Nebraska Flores buceó en sus recuerdos, o más bien, en la ausencia de ellos con respecto a una parte de su familia que emigró a España en 1999, el año en que ella nació, y a los que no conocía.

Sus tíos, contó a EFE, vinieron a Madrid para trabajar, mientra que ella lo hizo dos décadas después con una beca de investigación en la universidad, y su obra habla de la unión de esos mundos, "del sentido del desplazamiento y de cómo otros construyen una comunidad, un hogar en el que también pueden habitar las generaciones futuras".

Incluso algo estático como el Monumento al Descubrimiento de América, en la plaza de Colón de Madrid, es transformado por los seres que lo habitan, explicaron César Jumpa y Astro Escudero, Colectivo Zoopa, que exponen en esta muestra su proyecto 'La profecía', una cianotipia elaborada a partir de los líquenes que hay en ese monumento y que están "literalmente comiéndose la piedra".

Los de aquí' puede visitarse de manera gratuita hasta el 27 de septiembre.