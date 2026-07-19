China advierte que "protegerá sus derechos" tras nacionalización de British Steel

"Permítanme subrayar que este asunto ha suscitado una gran atención por parte de la opinión pública china", expresó un portavoz del Ministerio de Exteriores a través de un comunicado, en el que aseguró que Pekín sigue de cerca la evolución de los acontecimientos.

La transferencia a propiedad pública de British Steel, de efecto inmediato, se produjo después de que el miércoles recibiera sanción real la Ley de Nacionalización de la Industria del Acero, que reconoce el interés estratégico de este sector para el Reino Unido.

El portavoz subrayó que la forma en la que el país gestione este asunto afectará directamente a la percepción de los inversiones chinos y a cómo valora la opinión pública china la credibilidad del Gobierno británico.

También indicó que Pekín y Londres han firmado un acuerdo relativo a la protección de inversiones, y que los derechos e intereses legítimos de los inversores "deben protegerse plenamente conforme a la ley".

"China insta al Reino Unido a respetar sinceramente los principios del mercado y el espíritu contractual, y a buscar soluciones sobre la compensación y otras cuestiones que resulten aceptables para ambas partes", agregó el vocero.

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El viernes, el Ministerio chino de Comercio ya condenó la nacionalización que, a su juicio, "ignora, en nombre de la seguridad nacional, las contribuciones" de Jingye a la economía y sociedad británicas, "socava los legítimos derechos e intereses" de la compañía y enfría la confianza de empresas chinas para invertir en Reino Unido.

Cuando el Gobierno británico anunció este jueves la nacionalización de British Steel, constató que el acero "desempeña un papel esencial en la economía británica", al respaldar grandes proyectos de construcción, redes de transporte, infraestructuras energéticas y la defensa.

Por ello, al no alcanzar un acuerdo con Jingye "beneficioso para el contribuyente", el Ejecutivo decidió nacionalizar British Steel, en la que ya intervino con apoyo financiero en abril de 2025 para mantener en funcionamiento los altos hornos y evitar un cierre abrupto.

La medida, aplaudida por los sindicatos británicos, se enmarca en un plan más amplio de respaldo al sector siderúrgico, con una estrategia aprobada en marzo que fijó el objetivo de que hasta el 50 % del acero utilizado en el Reino Unido sea producido en el país.

Tras el anuncio, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró que "British Steel forma parte del tejido" de la nación y es "un pilar de la industria británica", y sostuvo que la decisión "garantiza el futuro de la producción de acero en el Reino Unido, protege empleos cualificados y preserva una capacidad nacional vital".