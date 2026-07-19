China anuncia investigación contra el expresidente del Banco de Desarrollo por corrupción

Ouyang está sometido a una revisión disciplinaria y a una investigación de supervisión por sospechas de haber cometido "graves violaciones de la disciplina del partido y de la ley", informaron este domingo medios oficiales.

La investigación está a cargo de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista de China (PCCh) y la Comisión Nacional de Supervisión, los principales brazos anticorrupción del partido y el Estado, respectivamente.

Los organismos no especificaron los cargos que enfrenta el exdirectivo, pero la fórmula empleada se corresponde con la manera habitual en que China anuncia este tipo de investigaciones, que con frecuencia acaban relacionadas con casos de corrupción.

En abril de 2025, el exvicepresidente del Banco de Desarrollo de China Li Jiping fue condenado a 14 años de prisión por aceptar sobornos que el tribunal estimó en 57,3 millones de yuanes (unos 7,8 millones de dólares) durante las dos décadas en que trabajó en esa institución.

El de Ouyang es el último nombre dentro de la campaña anticorrupción que las autoridades chinas llevan a cabo en el sector financiero, activa desde hace años y en la que han sido hasta ahora imputados numerosos funcionarios de organismos reguladores y de altos ejecutivos de empresas y bancos.

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Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales.

La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.