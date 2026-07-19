China mantiene en el 3 % su tipo de interés de referencia por decimoquinto mes consecutivo

En la actualización mensual que divulgó en su página web oficial, la institución indicó que la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel por lo menos un mes más.

Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos -generalmente, para empresas- y de los de interés variable que están pendientes de devolución.

Su cálculo se hace a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos -que incluye a pequeños prestamistas que tienden a tener mayores costos de financiación y mayor exposición a créditos morosos-, y tiene por objetivo rebajar los costos del endeudamiento y apoyar a la 'economía real'.

El banco central también indicó que la LPR a cinco años o más -de referencia para préstamos hipotecarios- seguirá en el 3,5 %, también en línea con los pronósticos de los expertos.

La última rebaja de tipos en China data de mayo de 2025, cuando la institución acometió un recorte de diez puntos básicos: para la LPR a un año, del 3,1 % al 3 %, y para la de cinco años o más, del 3,6 % al 3,5 %.

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Ante una coyuntura relativamente complicada para la segunda economía del mundo, aquella decisión fue calificada de "obvia" por los analistas, los cuales pronosticaron unos posibles recortes adicionales a lo largo del resto de 2025 que finalmente no se produjeron.