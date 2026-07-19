Claves del examen de la Unesco: reto para Ribeira Sacra y urgencia por Sebastia palestina

La 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, de varios días de duración, también evaluará las playas del desembarco de Normandía en Francia, obras del arquitecto finlandés Alvar Aalto, el monte Olimpo griego, teatros comunitarios italianos y las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara, entre otros.

La Ribeira Sacra, en Galicia, llega a la cita como la única candidatura española, aunque con un informe negativo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor del Comité.

Icomos consideró que el expediente del sitio cultural encajado en los cañones fluviales situados en la confluencia de los ríos Miño y Sil, no demuestra suficientemente que sea un ejemplo sobresaliente de ocupación tradicional o de uso de la tierra, ni que cumpla los requisitos de integridad y autenticidad.

España y la Xunta de Galicia mantienen la defensa de la candidatura remarcando que la decisión final corresponde al comité de la Unesco, integrado por 21 países, en una propuesta centrada en la interacción entre comunidades, naturaleza y viticultura.

También en la categoría de sitios culturales, Brasil presenta conjuntamente el Teatro Amazonas, en Manaos, y el Theatro da Paz, en Belém, construidos a finales del siglo XIX con la riqueza generada por la explotación del caucho.

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La candidatura destaca la combinación de estilos y materiales europeos con elementos locales, así como el papel de ambos edificios en el intercambio cultural entre Europa y la Amazonía.

Inaugurados en 1896 y 1878, respectivamente, los dos teatros continúan acogiendo óperas, conciertos, festivales y actividades educativas.

La candidatura del yacimiento arqueológico de Sebastia se tramitará con carácter de urgencia en medio de una orden de expropiación por Israel pese a estar en el territorio palestino de Cisjordania.

El yacimiento conserva vestigios de los periodos israelita, helenístico, romano, bizantino, cruzado, islámico y otomano.

Sus inicios se remontan a los siglos VIII y IX a.C., cuando allí se situaba la capital del antiguo Reino de Israel, Samaria (hoy, el nombre con el que nacionalistas israelíes se refieren al norte de Cisjordania).

Israel ha iniciado un proceso para expropiar unas 180 hectáreas de la acrópolis y terrenos circundantes, donde pretende desarrollar el llamado Parque Nacional de Samaria.

Francia presenta las cinco playas del desembarco aliado de 1944 -Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword junto con Pointe du Hoc-, por su relevancia en la Segunda Guerra Mundial, el sacrificio humano que representan y su posterior papel como lugares de reconciliación.

Su segunda propuesta reúne ocho elementos del sistema de fortalezas construido por los reyes capetos en la senescalía de Carcasona, ciudad del sur de Francia conocida por su ciudadela medieval, durante los siglos XIII y XIV.

Finlandia aspira a inscribir trece obras arquitectónicas diseñadas por Alvar Aalto en colaboración con sus dos esposas Aino y Elissa, también arquitectas, entre las décadas de 1920 y 1970, incluidas el Sanatorio de Paimio, obra maestra del funcionalismo, y la residencia privada Villa Mairea.

La candidatura cuenta con la recomendación favorable de Icomos, que resalta la influencia de su arquitectura funcionalista y orgánica en el desarrollo del modernismo.

Grecia presenta el monte Olimpo y su entorno, la única candidatura de sitio cultural y natural, por su biodiversidad, sus vestigios arqueológicos y su papel como morada de los dioses en la mitología griega.

También aspiran a entrar en la Lista un sistema de teatros comunitarios de los siglos XVIII y XIX en Italia central, las fortalezas abaluartadas de la Raia portuguesa y las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara.

Corea del Sur, que debuta como anfitrión, solicita ampliar la inscripción de Getbol, sus planicies intermareales, con una segunda fase.

Entre las candidaturas naturales figura el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, un santuario de agua dulce en el sur de Estados Unidos que mantiene intactas algunas de sus condiciones desde la prehistoria.

Las deliberaciones comenzarán este lunes con la revisión del estado de conservación de 147 sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, mientras el período del 24 al 27 de julio será dedicado a la evaluación de los nuevos sitios propuestos.