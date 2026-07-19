Mundo
19 de julio de 2026 a la - 21:43

Gritos de alegría y concierto de cláxones en Madrid por título de España en Mundial

Dos minutos después de la medianoche, justo en el paso del domingo al lunes hora local, Madrid estalló en una explosión de alegría y en un concierto de cláxones de los coches con el pitido final de la final del Mundial ganada por España ante Argentina (1-0).

Por ABC Color

Los aficionados, vestidos con camisetas de la Roja y llevando banderas españolas, empezaban ya a dirigirse hacia la plaza de Cibeles, lugar habitual de las celebraciones en el centro de la capital.

Apenas sonó el pitido final, la capital española estalló de alegría y alivio, tras una final cerrada en la que la “Roja” se topó una y otra vez con el muro defensivo argentino.

Los aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina mostrada en pantallas gigantes en la fan zone de la Plaza Colón de Madrid.
Los aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina mostrada en pantallas gigantes en la fan zone de la Plaza Colón de Madrid.

Los aficionados, vestidos totalmente de rojo, cantaban y bailaban de alegría en la plaza Colón, donde se instaló una fanzone, observó una periodista de la AFP.

Otros encendieron bengalas que iluminaron la noche madrileña.

¡Campeones, campeones!”, coreó la multitud, ebria de felicidad.

Los aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en la zona de aficionados del 'Madrid Rio' en Madrid.
Los aficionados españoles celebran la victoria tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en la zona de aficionados del 'Madrid Rio' en Madrid.

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Es el segundo título mundial de España, después del que conquistó en 2010 en Sudáfrica.

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