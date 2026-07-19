Gritos de alegría y concierto de cláxones en Madrid por título de España en Mundial

Los aficionados, vestidos con camisetas de la Roja y llevando banderas españolas, empezaban ya a dirigirse hacia la plaza de Cibeles, lugar habitual de las celebraciones en el centro de la capital.

Apenas sonó el pitido final, la capital española estalló de alegría y alivio, tras una final cerrada en la que la “Roja” se topó una y otra vez con el muro defensivo argentino.

Los aficionados, vestidos totalmente de rojo, cantaban y bailaban de alegría en la plaza Colón, donde se instaló una fanzone, observó una periodista de la AFP.

Otros encendieron bengalas que iluminaron la noche madrileña.

“¡Campeones, campeones!”, coreó la multitud, ebria de felicidad.

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Es el segundo título mundial de España, después del que conquistó en 2010 en Sudáfrica.