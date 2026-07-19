Iglesia católica mexicana señala que regular la IA exige una alianza educativa renovada"

Además, dijo que la normativa debe evitar que la innovación "profundice las desigualdades y garantizar que cualquier estudiante pueda acceder a una educación que los prepare para este nuevo escenario".

Recordó que recientemente, la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció que, tras el Mundial de fútbol, comenzará el análisis para construir un marco regulatorio sobre inteligencia artificial en México y adelantó que en esa discusión se tomarán en cuenta las reflexiones del Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas.

"Con frecuencia, cuando se habla de inteligencia artificial, el debate se concentra en la innovación, la competitividad o el desarrollo económico", apuntó la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

"Sin embargo, la encíclica recuerda la relevancia de garantizar la protección de la dignidad humana y educar a las nuevas generaciones en un mundo donde la tecnología moldea la manera de pensar, aprender y relacionarse", añadió.

El órgano católico propone que antes de entrar al debate sobre cómo regular la IA en México, se deben revisar los tres desafíos y la respuesta que propone el papa León XIV para el ámbito educativo y que deben ser parte del debate público.

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Según las reflexiones del papa, el primero de los desafíos es sociopolítico, el segundo es pedagógico. León XIV señala que "no basta con incorporar computadoras o aplicaciones a las aulas" ya que una regulación sobre la IA "exige que la escuela enseñe algo más que el manejo de nuevas herramientas, debe formar personas capaces de utilizarlas con responsabilidad y sentido crítico".

Mientras que el tercero es intelectual y sapiencial y señala que existe el riesgo de acostumbrarnos a respuestas inmediatas mientras perdemos la capacidad de formular preguntas, investigar, reflexionar y discernir.

Ante ello propone recuperar una "higiene de la atención", a través de espacios para el silencio, la lectura, el estudio reflexivo y el análisis ponderado.

El texto señala que regular la IA "implica impulsar políticas públicas de largo alcance que antepongan el interés superior de los menores a los modelos de negocio que monetizan su atención y su tiempo".

Además, destaca la propuesta del papa para "establecer reglas claras" sobre el acceso de los menores a determinadas plataformas, exigir una mayor responsabilidad a los proveedores de servicios digitales y fortalecer los mecanismos de prevención frente a la explotación, la violencia y los abusos que pueden presentarse en internet.

La Iglesia católica mexicana dijo que "no apoya a ningún partido político ni busca sustituir el trabajo de los especialistas. Nuestra intención es recordar que ninguna política pública será suficiente si olvida la formación de la persona".