Jordania convoca al encargado de negocios de Irán en protesta por ataques contra su país

Exteriores dijo en un comunicado que le transmitió al funcionario de Irán "un mensaje de protesta enérgico contra los brutales e injustificados ataques iraníes que continúan", así como "contra las declaraciones provocadoras e instigadoras emitidas por entidades oficiales iraníes" sobre Jordania, aliado clave de Estados Unidos.

Asimismo, el Gobierno jordano pidió al iraní que transmita "un mensaje claro a su país exigiendo el cese inmediato de los ataques contra el Reino", y recordó que tanto la seguridad de Jordania como la de sus ciudadanos constituyen "una línea roja inviolable".

"Jordania seguirá tomando todas las medidas necesarias y las de su alcance para proteger la seguridad de sus ciudadanos, del territorio y su soberanía", añadió la nota, en la que también reiteró la condena a los ataques contra los países árabes del golfo Pérsico, que han sido los más castigados por las acciones de represalia de Teherán.

Unas horas antes, el Ejército jordano anunció que interceptó y derribó tres misiles iraníes, mientras que un cuarto proyectil lanzado contra su territorio cayó "en una zona remota" del sur de Jordania, sin que se produjeran víctimas o daños materiales.

Esto tiene lugar después de que el Gobierno jordano desmintiera este domingo a la embajada estadounidense en Amán al asegurar que no se ha emitido ninguna orden de evacuación para el aeropuerto de Áqaba y el puerto marítimo de la ciudad, situada en el extremo sur de Jordania, tras la alerta de la misión diplomática por una "amenaza".

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El pasado 2 de marzo, el Departamento de Estado estadounidense ordenó a los empleados no esenciales y a sus familiares que abandonaran el país árabe debido al riesgo para su seguridad.

Áqaba es la única ciudad costera y puerto de Jordania, ubicada a orillas del mar Rojo y en el golfo de Áqaba, lo que sirve como punto estratégico donde converge con Israel, Egipto y Arabia Saudí.

Esta alerta se produce un día después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) informara de que dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania por los ataques iraníes.

Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.