La académica y disidente cubana Alina Bárbara López denuncia su nueva detención

López refirió en las redes sociales que primeramente permaneció detenida cinco horas en la estación policial a la que fue conducida y allí la instructora le comunicó que le "levantaría un acta de advertencia porque al salir violé la medida cautelar de reclusión domiciliaria que tengo impuesta como parte de la causa 40".

Asimismo relató que tras salir de la comisaría se dirigió otra vez al parque y poco antes de llegar, una patrulla de la policía la detuvo por segunda vez y la trasladó nuevamente a la estación donde estuvo retenida alrededor de una hora.

La historiadora, ensayista y editora consideró que si a las autoridades "¿les parece mal que salga los 18?. Pues no será solo ese día", afirmó y anunció que va "a comenzar protestas no violentas en el Tribunal Municipal, en Fiscalía, el Partido, el Gobierno y en la sede de Operaciones de Seguridad del Estado".

Recordó que se encuentra pendiente junto a la socióloga Jenny Pantoja de un juicio desde finales de 2025 por la causa 40, tras ser imputada por la Fiscalía de los presuntos delitos de "atentado", "desacato" y "desobediencia", en su caso, y de "atentado" en el de su colega, durante una detención el 18 de junio de 2024 con una petición de cuatro años de trabajo correccional.

López rememora que "ese expediente lleva un año guardado en el Tribunal Municipal de Matanzas sin que se convoque al juicio. Hace siete meses lo anunciaron y en pocas horas lo suspendieron sin explicación y sin nueva fecha".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los hechos se produjeron cuando López y la también académica y disidente Pantoja (a la que le piden tres años de trabajo correccional) viajaban en un taxi de Matanzas a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

Según López, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia. La Fiscalía, por su parte, afirmó que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas "no eran reales".