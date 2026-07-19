La sierra central de Perú sufre dos sismos de 5,1 y 3,7 con solo 17 minutos de diferencia

El primer movimiento telúrico se registró a las 21.24 hora local (02.24 GMT del domingo), con una magnitud de 5,1 y epicentro ubicado a 7 kilómetros al sur de la ciudad de Chupaca, en Junín, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el informe oficial, se originó a una profundidad de 24 kilómetros y alcanzó una intensidad de IV-V en Chupaca, una ciudad ubicada a unos 300 kilómetros de Lima.

El IGP indicó luego que a las 21.41 hora local (02.41 GMT del domingo) se sintió otro sismo de magnitud 3,7, con epicentro a 14 kilómetros al sur oeste de Chupaca.

Este temblor de tierra tuvo una profundidad de 18 kilómetros y alcanzó una magnitud de III en Chupaca.

Ambos sismos fueron reportados también por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que señaló que no se presentaron "daños a la vida y la salud de las personas".

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Añadió que las autoridades competentes informaron que el movimiento de 5,1 fue percibido leve en los distritos de Chupaca, Huachac, San Juan de Yscos y Tres de Diciembre, mientras que en Ahuac, Chongos Bajo, Huamancaca Chico, San Juan de Jarpa y Yanacancha la percepción fue moderada.

Sobre el segundo sismo, indicó que "fue percibido leve por la población" y que "el monitoreo continúa en las zonas vulnerables".

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.