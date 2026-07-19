Ministro de Interior iraní visitará Pakistán por la tensión en Oriente Medio, según medio

La visita se produce con las tensiones recrudeciéndose una vez más en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, en que Pakistán ha asumido un papel diplomático destacado.

El canal de televisión local Geo News, citando sus fuentes, indicó que Momeni llegará a Islamabad encabezando una delegación de alto nivel que incluye a altos funcionarios de varios ministerios iraníes.

Durante su estancia de dos días, se espera que el ministro del Interior iraní mantenga una serie de reuniones con los principales líderes de Pakistán, señaló el canal de noticias, aclarando que aún no se han revelado más detalles de la agenda.

La agencia oficial de noticias iraní IRNA informó el sábado de que Irán enviará a Pakistán una delegación de alto nivel encabezada por Momeni para ampliar la cooperación en sectores que incluyen agricultura, industria, comercio, transporte, turismo y asuntos exteriores.

"Esta delegación incluirá a altos funcionarios de los ministerios de Agricultura; Industria, Minería y Comercio; Carreteras y Desarrollo Urbano; Asuntos Exteriores; Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía", informó IRNA tras una conferencia de prensa conjunta entre Momeni y el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, en Teherán.

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Naqvi, que viajó a Irán como parte de la delegación paquistaní de alto nivel que asistió al funeral del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, acogió con satisfacción la visita prevista.

"Se han hecho los preparativos para la visita de la delegación iraní a Islamabad y nos complace que el ministro del Interior iraní encabece la delegación", dijo Naqvi, según IRNA.

Islamabad ha ayudado a facilitar contactos y mediar en conversaciones entre Teherán y Washington en los últimos meses, al tiempo que trabaja para fortalecer los lazos bilaterales con Irán mediante intercambios de alto nivel y acuerdos destinados a impulsar la cooperación económica.