Ministros israelíes lideran marcha que busca entrar en Gaza para exigir repoblación judía

La marcha, convocada por el movimiento por la colonización Nachala, reunió a "más de diez mil personas" que intentaron franquear la frontera de Gaza al grito de "ha llegado el momento del retorno de los asentamientos judíos", según el Canal 12 israelí.

El evento se celebró pese a que el Ejército israelí revocara su autorización de la marcha apenas minutos antes de que comenzara, y en él decenas de participantes sortearon las barreras policiales y avanzaron a pie hacia la frontera con el enclave palestino por la zona de playa a través de colinas cercanas, de acuerdo al diario Haaretz.

Otro medio israelí, The Times of Israel, señala que la prohibición del Ejército tampoco impidió la participación del ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ni del de Economía, Nir Barkat, del partido derechista Likud, liderado por el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Esta 'Marcha de los Miles' a Gaza fue convocada por Nachala, un movimiento que aboga por el establecimiento de asentamientos en Gaza y Cisjordania y es liderado por Daniella Weiss, una figura que ganó prominencia internacional por defender durante la guerra la aniquilación de los palestinos de la Franja.

Weiss ha sido sancionada por la Unión Europea, Canadá y Reino Unido.

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Según Nachala, 28 ministros y miembros de la coalición del Gobierno se unieron a la marcha.

El lema propuesto por Nachala para la marcha de este domingo fue "De vuelta a casa tras 21 años", en referencia a la retirada israelí de Gaza en 2005, en la que el gobierno de Ariel Sharon evacuó 21 asentamientos de la Franja en los que vivían miles de colonos.

En su convocatoria, Nachala alegó que la protesta de este domingo respondía a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, sobre su intención de establecer tres asentamientos militares en la Franja, matizadas después al asegurar que Israel no planeaba erigir colonias en el territorio.

Además, Smotrich afirmó en junio que Israel está preparando levantar un bloque de tres asentamientos en el norte de Gaza en cuanto el primer ministro diera luz verde.