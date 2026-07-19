Otero Alcántara simboliza la "reconstrucción" de Cuba con una Virgen fragmentada en Miami

Ante decenas de compatriotas, el artista recompuso una imagen fragmentada de la Virgen que trajo consigo desde Cuba, en una acción simbólica que convirtió a la icónica Ermita de la Caridad de Miami en un lugar de encuentro y comunión del exilio cubano.

"La virgen es el cúmulo de todas las energías de nosotros, que la posicionamos en un sitio determinado como la ermita, y todo el que viene deja un poquito y se lleva otro poquito", dijo Otero Alcántara a EFE al explicar el sentido del acto.

El fundador del Movimiento San Isidro, quien obtuvo el viernes un permiso migratorio humanitario ('parole') de Estados Unidos, unió ante los presentes las piezas de la figura, dañada y con fragmentos perdidos.

"Este performance es símbolo del deseo de reconstruir a Cuba", explicó el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, que rezó una oración durante el acto.

El sacerdote enmarcó el gesto en el ideal del héroe nacional de Cuba José Martí, de "una Cuba de todos y para todos" y admitió que aún faltan "algunas piezas que se han perdido en el camino".

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La Ermita de la Caridad, uno de los principales símbolos del exilio cubano en Miami, acogió la ofrenda como acción de gracias.

Según Espino, el mensaje del artista fue "traer la virgen aquí como un símbolo, una oración, un deseo de la reconstrucción de Cuba" y de "la libertad de los presos".

Para Óscar Casanella, activista del Movimiento San Isidro y amigo del artista, el gesto tuvo una lectura política. Recordó que durante décadas la práctica religiosa fue en Cuba un acto de rebeldía silenciosa: su abuela, relató, "escondía sus imágenes por miedo a perder el trabajo".

Casanella describió el traslado de "una virgen de Cuba que estaba medio maltrecha hasta Estados Unidos como un símbolo de libertad" y sostuvo que profesar la fe fue siempre "una irreverencia a las órdenes y los mandatos de la dictadura cubana".

Otero Alcántara, detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse a las masivas protestas antigubernamentales, las mayores en décadas en Cuba, llegó esta tarde a Miami en un vuelo comercial procedente de La Habana.

Considerado un preso de conciencia por la ONG Amnistía Internacional (AI), el artista fue retirado la semana pasada del penal de Guanajay (oeste de Cuba) dos días antes de que cumpliera su condena de cinco años por los delitos de "desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado".

Otero Alcántara, de 38 años, siempre negó los cargos por los que fue condenado.