Putin recibe por segunda vez en menos de un año a jefa de la diplomacia de Corea del Norte

Putin valoró "altamente" las relaciones entre Moscú y Pionyang y agradeció una vez más la asistencia militar norcoreana en la campaña militar rusa en Ucrania, algo que -dijo- Rusia "nunca olvidará".

A su vez, transmitió "un caluroso saludo" al líder del régimen comunista, Kim Jong-un, con el que se reunió en agosto de 2025 en Pekín y con el que dijo mantener "un profundo entendimiento mutuo y unas relaciones de amistad". Además, subrayó que la cooperación bilateral se desarrolla "en todos los ámbitos".

Por su parte, Choe destacó que "recientemente" Kim subrayó el carácter "estratégico" de la cooperación entre ambos países y reafirmó que la postura "invariable" de su país es "desarrollar ininterrumpidamente y fortalecer" las relaciones con Rusia.

Aseguró que Corea del Norte apoyará los esfuerzos de Rusia, "no sólo ahora, sino en adelante", dirigidos a fortalecer su soberanía, seguridad e integridad territorial, eliminando las causas originales del conflicto en Ucrania.

La jefa de la diplomacia norcoreana, que fue recibida por Putin en octubre de 2025, también transmitió el saludo de Kim a "su querido y cercano amigo".

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En la reunión participaron también el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El único país que ha apoyado a Rusia con botas sobre el terreno en el marco de la conocida como operación militar especial ha sido la República Popular Democrática de Corea.

Putin viajó especialmente a mediados de 2024 a Pionyang por primera vez en 25 años parar firmar un acuerdo que incluía una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Seguidamente, el líder norcoreano envió tropas a la región Kursk -se habló de 15.000 hombres- con el fin de expulsar a los invasores ucranianos, que ocuparon parcialmente la región durante unos ocho meses.

A su vez, Pionyang ha suministrado a Moscú misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería, según la inteligencia surcoreana y occidental.

Según esas fuentes, a cambio Rusia habría suministrado a los norcoreanos sistemas de defensa antiaérea y lucha radioelectrónica, y petróleo refinado, entre otras cosas.