Se registran 468 alianzas electorales para los comicios locales en Ecuador

Una fuente del CNE dijo este domingo a EFE que una de las alianzas ha sido rechazada y aún están pendientes de procesar 449.

El plazo para inscribir las alianzas terminó a la medianoche del sábado, con miras a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Un día antes de que finalice el plazo, y a petición de la Fiscalía, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió al partido con el que el correísmo buscaba no quedarse fuera de las elecciones locales, después de que en marzo ya fuese inhabilitada la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Se trata del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), que ya había elegido como precandidatos a algunas de las principales figuras del correísmo como el alcalde de Quito, Pabel Muññoz, o la excandidata presidencial Luisa González, quien busca la Prefectura de la provincia costera de Manabí, uno de los bastiones correístas.

El juez Patricio Maldonado suspendió temporalmente a Amigo tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general en funciones, Carlos Alarcón, por la existencia de una investigación previa por presunto lavado de activos en contra de los directivos del movimiento, la misma razón por la que la RC fue suspendida meses atrás.

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La RC fue suspendida en el marco de una investigación reservada conocida como 'Caja Chica', en la que se indaga a González, a Correa y a otros miembros de la RC, por el supuesto ingreso de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela presuntamente para financiar la campaña presidencial de 2023.

Tras la suspensión temporal de Amigo, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, aseguró el viernes que habían sellado alianzas con más partidos para no quedarse fuera las elecciones locales de noviembre.

"Tenemos un registro de alianzas (...) Así que sí, nuestras candidaturas serán inscritas para este proceso electoral", aseguró Rivadeneira, quien señaló que se habían preparado "para todos los escenarios" después de que el TCE los suspendió en marzo.

Correa, por su parte, afirmó que la suspensión del movimiento Amigo no era un "atentado contra el correísmo", sino "contra la democracia". "¿Permitirá Ecuador, Latinoamérica y el mundo este escandaloso asalto a la democracia?", cuestionó en su cuenta de la red social X, en la que calificó de "monstruosidad" a la decisión del TCE contra Amigo.