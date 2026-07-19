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19 de julio de 2026 a la - 15:10

Trinidad y Tobago busca a seis pescadores desaparecidos tras incendio de una embarcación

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San Juan, 19 jul (EFE).- Las autoridades de Trinidad y Tobago instaron este domingo a la comunidad marítima a brindar ayuda en la búsqueda de seis pescadores desaparecidos, cuatro de ellos trinitenses, un vicentino y el capitán guyanés, tras desatarse un incendio en la embarcación en la que iban a bordo hace seis días.

Por EFE

Las autoridades marítimas regionales hicieron un llamado urgente a los buques comerciales que operan en aguas entre Surinam, la Guyana Francesa y Brasil a que colaboren en la localización del 'St Vincent VII', que se encuentra en paradero desconocido y sin comunicación.

El 'St Vincent VII', propiedad de Renata Enterprises Ltd, zarpó del astillero Tardieu Marine en Chaguaramas el 6 de julio con los seis pescadores especializados en la pesca de atún de aleta amarilla.

De acuerdo a los familiares de los desaparecidos, el incendio se declaró alrededor de las 6:30 de la mañana (hora local) del 13 de julio, mientras el buque faenaba cerca de la frontera marítima entre Surinam y la Guyana Francesa.

En este contexto, se cree que el buque se encuentra inoperativo y a la deriva, arrastrado por los fuertes vientos y las corrientes oceánicas.

Los familiares afirman que siguen teniendo esperanzas de que la tripulación sea rescatada con vida.