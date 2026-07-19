Un tribunal de India niega cambiar de hospital a Wangchuk tras ser ingresado por la fuerza

"El Tribunal Superior de Delhi rechazó el domingo dictar una orden provisional que dispusiera el alta de Sonam Wangchuk del Hospital Safdarjung, al considerar que la decisión del gobierno de trasladarlo allí debido a su estado de salud no fue arbitraria", recogió el medio especializado Bar and Bench.

La jueza Mini Pushkarna determinó que, dado que el activista no ingresó voluntariamente en un centro médico pese a su delicado estado, la intervención gubernamental estaba justificada para proteger su vida y no violó su autonomía corporal. Aunque denegó el traslado, el tribunal fijó la próxima vista para el 24 de julio.

Durante la audiencia de emergencia, la defensa de la esposa argumentó que el activista "no está detenido" y reclamó su derecho a un hospital de su elección ante la desconfianza hacia el centro estatal.

"El recurso de amparo presentado a las 04:00 horas (22:30 GMT del sábado) para solicitar el alta de Wangchuk del Safdarjung a un hospital de nuestra elección esta mañana ha obtenido una audiencia de emergencia en el Tribunal Superior de Delhi", informó horas antes de saber la respuesta su esposa, Gitanjali Angmo, en la red social X.

La esposa denunció además que las autoridades médicas no le permiten obtener una segunda opinión ni presenciar la toma de muestras de sangre para analizarlas en otro laboratorio, una "falta de transparencia" que les hizo sospechar y exigir el alta inmediata tras varias horas sin recibir respuesta del centro de salud.

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Las manifestaciones se mantienen en las calles, en la zona de Jantar Mantar. En Nueva Delhi, el líder del movimiento político juvenil que nació como una sátira en redes sociales, el Cockroach Janta Party (CJP) o Partido de las Cucaracha, Abhijeet Dipke, mantiene su segundo día de huelga de hambre en protesta.

Las movilizaciones se extienden también a otros puntos del país, como la ciudad sureña de Bangalore, donde cientos de estudiantes, activistas sociales y miembros del CJP alzaron pancartas y gritaron consignas contra el Gobierno central por el desalojo policial del activista.

Wangchuk, de 59 años y ganador del premio Ramon Magsaysay, considerado como el equivalente asiático al Premio Nobel, en 2018, fue trasladado a la fuerza al hospital en la mañana del sábado por la Policía de Delhi.

El activista cumplía 21 días de huelga de hambre, consumiendo solo agua y sal, para exigir la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las recientes filtraciones e irregularidades en los exámenes oficiales de medicina NEET-UG en unas protestas impulsadas desde hace semanas por el Partido de las Cucarachas.