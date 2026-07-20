Aagesen insta a las empresas españolas a aprovechar las nuevas oportunidades en Argelia

Aagesen formó parte de la delegación española encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita oficial a Argelia en seis años y que pretende escenificar la plena normalización de la interlocución bilateral tras la crisis por el cambio de posición español sobre el Sáhara Occidental.

Estaba previsto que fuera Sánchez quien se reuniera con un grupo de empresarios españoles con intereses en Argelia, pero para cumplir sin demoras su agenda y llegar a tiempo a Madrid para presidir el acto de recepción en el Palacio de la Moncloa a la selección española de fútbol que se proclamó este domingo campeona del mundo, finalmente fue Aagesen quien estuvo en ese encuentro.

A la reunión asistieron representantes de Naturgy, Repsol, Enagás, Moeve, Sisener Sigma, Técnicas Reunidas, Aqualia (FCC), Sacyr Agua, CAF, GB Foods, Vicky Foods, Equatorial Coca Cola Bottling Company, Indra y Airbus.

Fuentes del departamento de Aagesen informaron de que en la reunión se puso de relieve la importancia de que, en un contexto internacional incierto y marcado por las tensiones en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía, España busque reforzar sus relaciones con sus vecinos y socios históricos como Argelia.

La vicepresidenta subrayó que esa relación con Argelia está en una nueva etapa tras haberse reactivado el Tratado de Amistad bilateral que quedó en suspenso durante la crisis por el Sáhara Occidental, al tiempo que se han normalizado los contactos y se han restablecido los flujos comerciales.

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En ese contexto es en el que recalcó que las empresas españolas deben ser protagonistas ante las oportunidades que ofrece esta nueva etapa.

Aunque la energía es un pilar clave en la relación bilateral, resaltó que la cooperación alcanza otros sectores como el agua, las infraestructuras, el transporte, la alimentación, la defensa o la tecnología.

De la misma forma, puso en valor la experiencia internacional y la capacidad técnica de las empresas españolas presentes en Argelia para invertir, crear empleo, desarrollar cadenas de valor y generar valor compartido.

La vicepresidenta garantizó a los representantes de las empresas que el Gobierno seguirá trabajando con las autoridades argelinas para apoyar sus intereses y facilitar el avance de los proyectos que desarrollan.