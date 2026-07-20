Acuerdo para que el emiratí Mubadala compre al francés Pierre & Vacances

En un comunicado conjunto publicado este lunes, las partes informaron de que prevén presentar formalmente la opa a más tardar durante el primer trimestre de 2027.

La operación está condicionada al cumplimiento de diversos requisitos regulatorios y societarios.

Entre ellos figuran la obtención de las autorizaciones pertinentes, la aprobación por parte de los accionistas de una distribución de una prima extraordinaria de 0,11 euros por acción y la concesión de las exenciones previstas en los acuerdos de financiación vigentes.

Mubadala Capital informó de que ya ha asegurado compromisos irrevocables de aportación de acciones por parte de accionistas que representan el 80,13 % del capital de Pierre & Vacances, lo que garantiza un amplio respaldo a la operación.

Por su parte, el consejo de administración de Pierre & Vacances aprobó por unanimidad la oferta y manifestó su apoyo a la transacción.

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El órgano considera que la operación responde al interés de la empresa, sus accionistas, empleados y demás partes interesadas.

No obstante, la operación está sujeta a la opinión del experto independiente, al proceso de consulta con los representantes de los trabajadores y a la emisión de su dictamen motivado conforme a la normativa de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) de Francia.

El presidente del consejo de administración de Pierre & Vacances, Georges Sampeur, afirmó en el comunicado que la firma del acuerdo con Mubadala Capital representa "una etapa decisiva" en la estrategia del grupo y destacó el respaldo "por unanimidad" de sus principales accionistas a la operación.

Por su parte, el director general de Pierre & Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, aseguró que la entrada de Mubadala Capital supone la incorporación de un socio que "cree en lo que hemos construido" y que respaldará la siguiente fase del plan estratégico del grupo mediante inversiones en establecimientos, equipos y en la calidad de sus servicios.

El responsable para Europa de Mubadala Capital, Antoun Ghanem, destacó que Pierre & Vacances-Center Parcs cuenta con "un modelo único", sustentado en marcas consolidadas, millones de clientes fieles y décadas de experiencia en el sector turístico, que el inversor emiratí cuenta con modernizar.