Andy Burnham nombra a John Healey como nuevo ministro británico de Economía

El nombramiento se ha anunciado a través de una publicación en redes sociales de la cuenta oficial del primer ministro británico, con un vídeo grabado en el interior del número 10 de Downing Street -residencia oficial del jefe de Gobierno británico- en el que se puede ver a Healey estrechando la mano a Burnham y dándose un posterior abrazo.

Healey ocupó la cartera de Defensa en el Ejecutivo de Starmer durante gran parte de su mandato, pero anunció su renuncia el pasado 11 de junio por desencuentros con el ex primer ministro por la financiación del plan de inversión de defensa británico.

En su carta de renuncia, el entonces titular de Defensa aseguró que tanto Starmer como el ministerio de Economía habían sido "incapaces" de comprometer la financiación necesaria que el país necesitaba para defenderse en un tiempo de "amenazas crecientes".

Después de hacerse público, Healey hizo efectivo su nuevo cargo y abandonó el edificio saliendo por la puerta del 11 de Downing Street, que ocupa la oficina del titular británico de Economía.

El nombramiento de Healey como nuevo ministro de Economía anticipa, por tanto, un aumento en las partidas de gasto destinadas a defensa.

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Healey toma el testigo de Rachel Reeves, la primera mujer a cargo del Tesoro británico, y heredará un presupuesto marcado por sus estrictas reglas fiscales, diseñadas para mantener la estabilidad presupuestaria y controlar el endeudamiento del Reino Unido.