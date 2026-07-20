Asesinan al comunicador comunitario colombiano Jader Durango en el norte del país

Bogotá, 20 jul (EFE).- El líder comunitario, comunicador y locutor colombiano Jader Durango fue asesinado en una zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba, informó este lunes la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que elevó a 82 los asesinatos de líderes sociales en 2026.