Berlín trabaja este verano para que haya diálogo con China sobre comercio

"Se está produciendo una evolución política. Esta evolución política la impulsan los departamentos especializados, tanto en lo que respecta a cuestiones comerciales como a cuestiones de política europea, y se seguirá de cerca incluso durante el verano", dijo el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius.

Según Kornelius, el trabajo que actualmente ocupa al Gobierno alemán sobre China en materia comercial se hace en estrecha coordinación con la Comisión Europea y Francia.

Kornelius comentó así el anuncio realizado por el canciller alemán, Friedrich Merz, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el viernes, al término del consejo de ministros franco-alemán de Brühl, donde ambos mandatarios se pronunciaron a favor de dialogar con Pekín sobre cuestiones comerciales y, en particular, tecnológicas.

"Queremos dar pasos con China para tener transferencias de tecnología en nuestros países, no importar los productos, sino transferir las tecnologías creando empleos aquí y poder sacar provecho", explicó Macron, al tiempo que Merz dijo: tenemos que hablar, yo no quiero otro conflicto comercial con China, pero quiero un diálogo abierto".

Este lunes, Destatis informó de que, entre enero y mayo, el déficit comercial de Alemania con China alcanzó los 42.800 millones de euros, pues las importaciones procedentes del gigante asiático realizadas por el país centroeuropeo alcanzaron los 72.400 millones de euros, un 6,2 % más en el mismo periodo.

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Las exportaciones germanas con destino China sumaron 29.600 millones de euros, un 14,5 % menos respecto a los cinco primeros meses del año de 2025.

Según las estimaciones que presentaron Macron y Merz en Brühl, el déficit comercial de Europa con China ronda los 1.000 millones de euros diarios.