Burnham elige a Ed Miliband para Exteriores y mantiene a la titular de Interior

Miliband, que fue líder del Partido Laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ocupaba el ramo de Energía en el gabinete de Starmer, pasará a ser el nuevo jefe de la diplomacia británica, en sustitución de Yvette Cooper.

Por su parte, Shabana Mahmood, que en los últimos días había sonado como posible candidata a ministra de Economía, finalmente mantendrá su puesto como titular de Interior, donde ha impulsado una política migratoria y de asilo de 'mano dura', endureciendo los requisitos de obtención de visado y extendiendo los plazos para lograr la residencia permanente.

Los nombramientos se anunciaron a través de sendos vídeos breves publicados en la cuenta oficial del primer ministro británico en redes sociales, en los que se puede ver a Burnham recibiendo tanto a Miliband como a Mahmood en el interior del número 10 de Downing Street, estrechándoles la mano y dándoles un abrazo.

Burnham está conformando su nuevo equipo de Gobierno, después de haber accedido este mismo lunes al cargo de primer ministro británico, tras ser nombrado líder del Partido Laborista el pasado viernes y después de recibir formalmente el encargo por parte del rey Carlos III al hacerse efectiva la dimisión de Starmer.

Entre los primeros nombres de ministros, además de Miliband y Mahmood, está también el del exministro de Defensa John Healey, que pasará a estar al frente de la cartera de Economía en el Ejecutivo de Burnham.