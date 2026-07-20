Cámara de Comercio de Lima pide a Fujimori combatir la "ineficiencia estatal y corrupción"

Durante una reunión con periodistas, el gremio empresarial anticipó que abogará ante la administración de Fujimori por cerrar la brecha de infraestructura en transporte, energía, agua y conectividad digital, así como simplificar y destrabar proyectos, reduciendo trámites y plazos al señalar que actualmente existe una sobrerregulación.

La Cámara también apuntó a garantizar la seguridad ciudadana, estabilidad económica, disciplina fiscal y respeto a los contratos; impulsar la productividad y formalización, ofreciendo una mejor educación, formación técnica, salud de calidad y adopción tecnológica, y saldar las deudas de la administración pública con proveedores y contratistas.

El presidente del gremio empresarial, Raúl Barrios Fernández-Concha, afirmó que la ineficiencia estatal y la corrupción han impedido aprovechar el favorable contexto internacional de altos precios de los minerales. “El país apenas crece al 3 %, cuando deberíamos hacerlo al doble”, enfatizó.

Barrios sostuvo que Perú no está aprovechando el alto nivel de los precios de los minerales debido, fundamentalmente, a la ineficiencia y la corrupción del Estado, tras remarcar la importancia de tomar medidas que rectifiquen el rumbo de país para alcanzar mejores resultados.

El representante empresarial dijo que esperan reunirse próximamente con la presidenta electa, Keiko Fujimori, a quien le presentarán las propuestas de medidas que el Gobierno debería aplicar.

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En ese sentido, criticó que el último crédito suplementario aprobado por el actual Gobierno solo será utilizado en gasto corriente, mientras que se siguen postergando las obras de prevención ante el climatológico Fenómeno El Niño, consistente en un inusitado calentamiento del mar que genera lluvias torrenciales e inundaciones en la costa.

“No hemos culminado las obras de recuperación y prevención planteadas. No ha sido por falta de dinero, sino porque los ministros no han otorgado el financiamiento para concluirlas. Este es un tema que no podemos pasar por alto y hemos pedido a la Defensoría del Pueblo que investigue a todos los ministros responsables desde el año 2017”, sostuvo Barrios.

Otro punto en el que incidió fue la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. “Los contratos deben cumplirse. Los empresarios no pedimos privilegios, pedimos reglas claras y que se cumplan”, afirmó.