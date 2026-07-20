Cantantes de la comunidad indígena Ashaninka participan en concierto en Lima

El concierto, que tendrá entrada libre, en la Sala Alzedo del teatro Segura ofrecerá un repertorio inédito de mujeres Ashaninka, que aprendieron los cantos de sus abuelas y madres, y continúan transmitiendo esa música a las nuevas generaciones, detalló el Centro de Culturas Indígenas del Perú, Chirapaq, uno de los organizadores del evento artístico.

"Inabe", que evoca la expresión Ashaninka 'madre mía', reúne las voces de la exjefa comunal Leticia Shonori Chaychay, la sabia Teodora Sánchez de Huaringa y la maestra del arte textil Claudia Chobiavante Samuel.

Además, participarán los músicos Iván Jacobo Shimiñari, Francisco García Kañaireri y Romer Quentimari García, que ejecutarán la zampoña, la sonaja y el tambor, respectivamente.

Ellos estarán acompañados por el niño Gael Chobiavante, de cinco años, quien debutará en Lima.

Así mismo, la cantante Yéssica Sánchez Comanti, vocalista del popular grupo “Tampya” y colaboradora de la Orquesta Sinfónica Nacional, ofrecerá una interpretación propia de “Ashibanti”, un canto dedicado a la golondrina, ave sagrada en la cosmovisión Ashaninka.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como asociada de Chirapaq, Sánchez se encargó de la recopilación y traducción de las canciones que componen el repertorio de este concierto.

Para el pueblo Ashaninka, la música, el canto y la danza son un medio de comunicación con la naturaleza y el mundo espiritual. Por un lado, existe la música sagrada en honor a deidades como Tasorentsi, su dios creador.

Por otra parte, la música cotidiana sirve para transmitir afecto, como ocurre en los cantos de cuna, interpretados siempre por las mujeres.

El programa incluirá los cantos Ashaninka en formato de música de cámara, cuya transcripción y arreglos musicales estuvieron a cargo de Álvaro Ocampo Grey, junto a los compositores Mark Contreras Waiss y Diego Berrospi Gutiérrez.

Estas versiones serán interpretadas por la soprano María del Carmen Rondón Málaga y la mezzosoprano Bettina Victorero Quiroz.

El cierre estará a cargo del Coro Nacional de Niños del Perú, bajo la dirección de la maestra Mónica Canales Márquez, para transmitir este legado a las nuevas generaciones.

Con este concierto, Chirapaq busca poner en agenda el problema de la propiedad intelectual de la música indígena, considerada ante la ley como de dominio público.

Esta organización recoge y adapta los cantos ancestrales a partituras, para lograr que los derechos legales de estas nuevas versiones se entreguen a las organizaciones indígenas.

Con una población estimada de 60.000 habitantes, los Ashaninka constituyen uno de los pueblos indígenas más numerosos de la Amazonia peruana y se asientan principalmente en la selva central, en las regiones de Junín, Pasco y Ayacucho, así como en el vecino Brasil.