Casi 150 migrantes desaparecidos tras naufragio en Mauritania, rescatan 37 supervivientes

Fuentes de la Marina mauritana informaron este lunes a EFE de que el patrullero 'Yacoub Ould Rajel' localizó el viernes por la noche, tras dos días de búsqueda, la embarcación que estaba a la deriva, que según los guardacostas llevaba en el mar alrededor de 25 días.

En ese operativo se rescataron 37 supervivientes y se recuperó un cadáver.

Los rescatados -22 senegaleses, siete gambianos y ocho guineanos- dijeron que la embarcación había partido de Gambia con destino a las islas Canarias, en España.

Entre los desaparecidos figuran un matrimonio y su bebé. Otras dos hijas, de siete y tres años y medio, que también viajaban en la misma embarcación, han logrado sobrevivir.

Las fuentes relataron que "fue la madre la que cayó al agua primero. El marido intentó salvarla, pero nunca volvió a salir. Después, el capitán de la barca, que también intentaba prestar auxilio, desapareció".

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Un superviviente declaró: "Salimos de Gambia. Pasamos 25 días en el mar. Ya no teníamos nada para comer. Terminamos bebiendo agua de mar. Muchos empezaron a tener alucinaciones".

Según los guardacostas, la embarcación quedó inmovilizada por una avería y se agotaron las reservas de combustible, agua y alimentos.

En una segunda operación, los guardacostas mauritanos rescataron el sábado a los 179 ocupantes de otra embarcación que también se dirigía a Canarias. Ese grupo estaba compuesto por 168 senegaleses, cuatro gambianos, cinco ghaneses y dos malienses.

Fuentes diplomáticas señalaron que la embarcación había partido de Jinack, en Gambia.

Las personas que requirieron atención médica fueron trasladadas al hospital de la ciudad atlántica de Nuadibú, en el norte de Mauritania.