China informa de tres ciudadanos heridos por ataques ucranianos contra la región de Moscú

Según la misión diplomática, los heridos, todos empleados de un almacén operado por una empresa china de logística en Rusia, reciben tratamiento médico en hospitales locales junto con otras víctimas.

Xinhua señaló que los tres trabajadores se encontraban de turno en el almacén hacia las 06:40 hora local (03.40 GMT), cuando escucharon explosiones en el recinto y corrieron hacia un área abierta, pero fueron alcanzados por metralla de los drones.

Fuentes hospitalarias confirmaron que el trabajador con las heridas más graves ha sido operado y que el segundo permanece hospitalizado, mientras que el tercero, con heridas leves, ya recibió el alta y volará de regreso a China.

La Embajada de China en Rusia envió personal al hospital para visitar y reconfortar a los heridos, e instó a las autoridades rusas a tomar "todas las medidas necesarias" para atenderlos y garantizar plenamente la seguridad de los ciudadanos chinos en Rusia.

Igualmente, según recoge el medio oficialista Global Times, la misión recordó a sus nacionales en el país que refuercen las precauciones de seguridad.

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La región de Moscú registró desde la noche del domingo hasta las primeras horas del lunes ataques a varias instalaciones industriales y edificios residenciales por parte de 400 drones ucranianos, que dejaron un total de diez personas heridas, incluido un menor de edad.