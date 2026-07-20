Detienen en Nueva York a hombre que lanzó artefacto explosivo contra edificio federal

Nueva York, 20 jul (EFE).- Un hombre fue detenido por el FBI en Nueva York luego de que detonara un artefacto explosivo casero, que ocasionó heridas leves a dos personas, frente al edificio que alberga varias agencias federales en Manhattan, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI.